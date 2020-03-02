Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene yetmişinci defa yapılan festivale, İran hükûmetinin ülkesinden çıkmasına izin vermediği yönetmen Muhammed Rasoulof’un “Sheytan Vojud Nadarad” filmi damgasını vurdu. En iyi film kategorisinde “Altın Ayı”ya layık görülen filmin enteresan bir hikâyesi var. Propaganda yaptığı için 2019’da hapse giren ancak ömür boyu film yapması yasaklanarak serbest kalan Rasoulof, filmi gizlice yönetti. Eserde yönetmenin kızı Baran Rasoulof başrolde oynarken filmin yapımcısı oyuncuların hayatlarını tehlikeye atarak filmi çektiklerini iddia etti. İran’daki idamlara dair dört hikâyeyi bir araya getiren ve yoğun politik mesajlarından ötürü bazı sinema eleştirmenlerinin düşük puan verdiği filmin Altın Ayı kazanması sürpriz olarak karşılandı. Böylelikle yönetmen Rasoulof’un eseri, son on sene Berlinale’de “Altın Ayı” mükâfatı alan üçüncü film oldu. Öte yandan Berlinale’de Jüri Büyük Ödülü’nü Eliza Hittmann’ın “Never Rarely Sometimes Always’’i alırken en iyi yönetmen dalında “Gümüş Ayı” ödülü Hong Sangsoo’ya takdim edildi.