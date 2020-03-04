Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın gündeminden hiç düşmeyen göç ve mültecilik mevzularına film festivaliyle ayna tutulacak... Milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye, bu konuda dünyanın en büyük tematik film festivaline ev sahipliği yapacak. “Uluslararası Göç Filmleri Festivali”nin ilki 18-22 Nisan tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşecek. Elliden fazla filmin gösteriminin yapılacağı festival, insanlığın ortak kaderi olan göçü, yeniden anlamaya davet edecek. Faaliyet esnasında göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma tertiplenecek. “Uluslararası Uzun Metraj” ve “Uluslararası Kısa Metraj” yarışmaları neticesinde üç ayrı mükâfat verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festival, Türkiye’den başlayarak, göç eden veya göç alan topluluklarla ilgili konuları araştıran filmleri karşılayarak tüm dünyadaki göçe ve göçlerin medeniyete katkılarına dikkat çekmeyi hedefliyor.