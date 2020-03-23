Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Koronavirüs, getirdiği ölümler ve panik havasıyla şüphesiz hayatımızdan çok şey çaldı. Ancak salgın sebebiyle başlanan sosyal karantina günlerinin faydaları da oldu. Mesela evlere kapanan insanların kitapla arasındaki mesafeler azaldı; “Kitap okumaya zamanım yok” diyenlerin bahaneleri kalmadı. Üstelik bazı yayınevleri de koronavirüs günlerine has indirimler ve dijital faaliyetler yapmaya başladı. Birçok yerde kitap dükkânları açılmazken indirimler “#evdeyimokuyorum” etiketiyle daha çok dijital dünyada hissediliyor.

Profil Kitap bazı kitaplarında %50 indirim yapıyor. O kitaplar arasında Hayati İnanç ve Bekir Develi’nin yeni eseri “Fabrika Ayarı” da yer alıyor. Destek yayınları ise bütün kitaplarını %40 indirimli olarak kitapseverlere sunuyor. İş Bankası

Kültür Yayınları, Ötüken Neşriyat Alfa Kitap ve Everest Yayınları da birçok kitabında %35 indirim vadediyor. Sesli kitap uygulaması Storytel de sosyal izolasyon günlerinde 14 gün olan ücretsiz deneme müddetini 30 güne çıkarıyor.



KİTAP CHALLENGE!

Öte yandan bazı yayınevleri, tanınmış yazarlarının kendi kitaplarından okuduğu pasajları sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Bazı okuyucular ise sosyal medya üzerinden birbirlerine “kitap challenge” (meydan okuma) yapıyor. Okuduğu kitabı paylaşanlar, arkadaşından kendi okuduğu eseri paylaşmasını istiyor. Bütün bu gelişmelerin online kitap satışlarını ve okuma nispetlerini yükselteceği düşünülüyor.