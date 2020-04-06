Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmen Burak Çevik’in filmi olan “Aidiyet” online platformda vizyona girmişti. BluTV ile iş birliği yapan Başka Sinema da 8 Nisan’dan itibaren sinema salonlarında gösterime girmemiş yeni filmlerini 14 gün boyunca seyirciyle buluşturacak. 56. Antalya Film Festivali’nden 11 ödülle dönen yönetmen Ali Özel’in “Bozkır” filmi sanal gala yapacak. Yönetmen Ali Özel’in filmi, 8 Nisan gecesi BluTV’de gösterilecek. Aynı gece yönetmen Özel’le Başka Sinema Instagram hesabı üzerinden canlı yayında söyleşi de gerçekleştirilecek. 9 Nisan’dan itibaren ise “The Kindness of Strangers - Yabancıların Nezaketi”, “The Specials - Kural Dışı” ve “Le Jeune Ahmed - Genç Ahmed” sinema bilet sistemiyle internet platformunda görülebilecek.