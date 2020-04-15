Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Koronavirüs hayatımızı ve sanat dünyasını yeterince değiştirdi. Virüs, sinema ve edebiyat gibi sanat dallarına da ilham kaynağı oldu. Daha pandemi sona ermeden koronavirüs mevzulu film ve kitaplar hazırlanmaya başladı. Kimileri bunu fırsatçılık olarak yorumlasa da sanatçıların eser üretme hızını herkes takdir etti. İşte koronavirüsün konu olduğu o eserler…

İLK FİLM FIRSATÇI MI?

Kanada’da yaşayan İran kökenli genç yönetmen Mustafa Keshvari, sinemada bir ilki başararak Covid-19 filmini tamamladı. Genç sinemacı, tamamen koronavirüse odaklanan “Corona” adlı filminin çekimlerini bitirdi. Tek sekans hâlinde, bir asansörde geçen film, ırkçılık karşıtı mesajlar da barındırıyor. Fragmanı yayınlanan filmin bu ay sonunda dijital platformlarda gösterime girmesi bekleniyor. Bazı yabancı film eleştirmenleri ise devam etmekte olan bir trajedi için film yapmanın aceleci olduğunu düşünüyor.

“Wanted” filmiyle tanınan Kazak asıllı Rus yönetmen Timur Bekmambetov ise koroavirüs hakkında antolojik film üretmek için kolları sıvadı. Screenlifer şirketinin web sitesi üzerinden “Karantina Masalları” adıyla bir yarışma başlatan yönetmen, insanlardan tecrit ortamında çekecekleri filmleri bekliyor. Bekmambetov, yarışmaya katılan eserler arasından seçilecek 10 yapımdan bir film meydana getirecek. Türkiye’de de koronavirüse dair eserler çıkmaya başladı. Birol Güven’in çektiği “Ev Yapımı” dizisi de tıpkı ismi gibi oyuncularının kendi imkânlarıyla evde kalarak çektiği bir yapım oldu. “Mandıra Filozofu” filminin yönetmeni Müfit Can Saçıntı da “Korona” adıyla bir film çekmeye başladı. Saçıntı, kendi kendine çektiği görüntüleri birleştirerek karantina günlerinde dair bir film meydana getirecek.

EDEBİYATA DA YANSIDI

Edebiyat dünyası da koronavirüsü eserlerine yansıtmaya başladı. Fantastik edebiyatın yaşayan efsanesi Stephen King, kaleme almakta olduğu 2020 yılında geçen yeni eserinin kurgusunu Covid-19 virüsüne göre değiştirdiğini açıkladı. Türkiye’deki bazı yayınevleri de koronavirüs hakkında hikâye toplamaya başladı.