Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni tip koronavirüs pandemisinden sonra sinema salonlarının kapanması beyazperde alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle Batı ülkelerinde dijital film kiralama rakamları yükseldi. Amerika Birleşik Devletlerinde 10 Nisan’da sinemalara gelecek olan “Troller Dünya Turu” (Trolls World Tour), salonlar kapanınca aynı tarihte dijital platformlarda seyirci ile buluştu. 2016 yapımı popüler çocuk müzikalinin devam filmi olan animasyon, ilk hafta sonunda bütün zamanların en büyük dijital ilk gösterim sayısına ulaştı. Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube ve Comcast gibi “kirala-izle” hizmeti sunan online sinema platformlarında en çok seyredilen film oldu. Resmî olmayan rakamlara göre film, hafta sonu 40 milyon dolar hasılat elde etti. “Çılgın İkili 3” ve “Kirpi Sonic” dijital ortamda en çok seyredilen diğer filmler oldu. “Troller Dünya Turu”nun korsan film seyretme alışkanlıklarının yaygın olduğu Türkiye’de ise 2 Ekim’de sinema salonlarında gösterime girmesi bekleniyor. Öte yandan Hollywood’un bu seneki hasılat kaybının 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.