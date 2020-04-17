Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Özel gün için Herkese Kitap Vakfı, Türkiye’de mevcut 18 bin köy okulunda okuyan çocuklara kitaplar hediye edecek. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver “Her yıl coşkuyla kutladığımız Kitap Hediye Günü’nü bu yıl kitap dostları evlerinde kutlayacak. Eğlenceli bir kitap oyunu ile bu anlamlı günü evlerde kutlayacağız.Instagram’dan Kitap Vakfı profiline girenler “Kitapcan Filtresini” tıkladıklarında onlara Kitapcan özel bir görev seçece” şeklinde konuştu. “Kitap en değerli hediyedir” diyen Şenver, Kitap Hediye Günü’nde herkesi kitap hediye etmeye davet etti.