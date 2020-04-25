Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Salgın devam ederken Banksy’nin daha evvel yaptığı “The Girl with the Pierced Eardrum” (Kulağı Piercing’li Kız) resmine dev bir yüz maskesi eklendi. Bir İngiliz tarafından fark edilen ilavenin Banksy’nin kendisi tarafından yapıldığı tahmin ediliyor ama kesin olarak bilinmiyor. Ressam Johannes Vermeer’in tablosundan ilham alınarak yapılan grafiti, İngiltere’nin Bristol şehrindeki bir binanın duvarında yer alıyor. Resim ilk olarak Ekim 2014’te görülmüştü. Banksy, geçen hafta da banyosuna resmettiği meşhur sıçan çizimlerini Instagram hesabından paylaşmıştı.