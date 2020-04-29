Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yeni tip koronavirüs günlerinde kültür sanatın geleceği tartışılırken bir rapor ortaya çıktı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) “Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları” adıyla kültür sanat dünyasının geldiği nokta ve geleceğini tartışan bir politika metni neşretti. Kültür sanatın sosyal rolünün vurgulandığı metinde farklı ülkelerdeki sanatla alakalı sektörleri destekleyen tedbirler özetleniyor, Türkiye ile Batı ülkeleri dolaylı olarak kıyas ediliyor ve Türkiye’de kültürel alanda yapılması gerekenlere dair uzun bir tavsiye listesi sunuluyor.



YENİ HAYAT TARZININ BAŞLANGICI

Son yaşananlara dair “Geçici bir aksaklık değil, tamamen farklı bir yaşam tarzının başlangıcı” ifadesinin geçtiği raporda pek çok kurumun faaliyetlerini iptal ettiğine temas edilerek kültür sanat dünyasının çok zor günler geçirdiği anlatılıyor. Metinde kültür sanata dair Türkiye’de açıklanan destekler de sıralanıyor. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığınca üç bine yakın yevmiyeli sanat personelinin sözleşmeli statüye kavuşturulması, özel tiyatrolara desteğin taahhütsüz olarak devam etmesi ve yeni teşvik planları gibi adımlar özetleniyor.

Türkiye’de kültür sanat dünyasının geri dönülemez bir zarar görmeden faaliyetlerine devam edebilmesi için yeni desteklere ihtiyaç olduğunun savunulduğu rapordaki bazı tavsiyeler özetle şunlar:

∂ Kültür sanat alanını doğrudan hedefleyen ve bütün disiplinleri kapsayıcı destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

∂ Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı, kredi ve vergi ertelemeleri gibi kolaylıkların süresi ve kapsamı genişletilmelidir.

∂ Kültür sanat faaliyetlerinin dijital mecralarda sürdürülebilmesi için kurumlar, bağımsız sanatçılarla ve tasarımcılarla iş birlikleri geliştirilmelidir.

∂ Kültür sanat alanındaki sponsorlukları düzenleyen 5.228 sayılı Kanun’un kapsamı genişletilmelidir.