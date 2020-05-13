Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hub Design, kendi bünyesinde topladığı sanatçılarla koronavirüs temalı dijital sergi hazırladı. On sekiz sanatçının pandemide yaşadığı duygu ve değişimin izlerini yansıtan “Stream” (Akış) adlı sergi “artsy” üzerinden online erişime açıldı. Küratörlüğünü Ayça Okay ve Lara Birgit Kamhi’nin birlikte üstlendiği sergide Fırat Neziroğlu gibi Türk sanatçıların yanı sıra ABD’den isimler de yer aldı. İki hafta boyunca yayında kalacak olan online serginin fiziki olarak da teşhir edilmesi planlanıyor.