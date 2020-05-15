Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni tip koronavirüs pandemisinde sinema salonlarının kapanmasından sonra beyazperde büyük bir durgunluğun içerisine girdi. Temmuz başında salonların açılacağı haberleri gelirken Türkiye’deki sinemacılar da büyük bir bekleyişte. Yerli sinemada mart sonundan itibaren gösterilemeyen birçok tamamlanmış film bulunuyor. Bu yüzden sinema salonlarının açılmasından sonra vizyon takvimlerinin yoğunlaşması bekleniyor. “Askıdaki yerli filmlerden” bazıları gösterim takvimlerini sonbahara çekerken, bazı filmlerin seyirciyle buluşacağı gün hâlâ belirsiz. Gösterime girmeyi bekleyen yapımlar arasında iddialı filmler de var. Özgür Bakar ve Bilâl Kalyoncu’nun çektiği “Malazgirt 1071”, yönetmen Emir Khalilzadeh’in “Adanış: Kutsal Kavga”sı, Ezel Akay’ın “9 Kere Leylâ”sı, Mert Fırat’ın başrolünde olduğu polisiye film “Karanlık Şehir Hikâyeleri”, Burak Kuka’nın “Kovala” filmi ve “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları” ileriki aylarda gösterilmesi beklenen eserler arasında yer alıyor.