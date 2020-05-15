Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Korku ise yerli sinemada çok enteresan bir yerde duruyor; hem çok fazla film yapılıyor hem de çok az kaliteli eser ortaya çıkıyor. Bu fikrî kuraklık içerisinde en çok da İslami endişeler, bir şeylere meze edilmeye çalışıyor. Ama buna rağmen yerli korkular arasında orijinal filmler de var. Gelin karantina günlerinde eksiklerine rağmen çok konuşulan, orijinal bir hikâye sunan veya çığır açan nadir Türk yapımı korku filmlerini hatırlayalım...

‘Küçük Kıyamet’

Deprem, pandemi öncesinde hayatımızdaki en büyük korkulardan biriydi. Taylan Kardeşlerin 2006 yapımı “Küçük Kıyamet” filmi de işte bu gerçekçi korkudan besleniyor... Eser, annesini depremde kaybeden ve paranoyalar yaşayan bir kadının, geniş ailesiyle güneyde bir kasabaya tatile gitmesiyle ivme kazanıyor. Kadının ve ailesinin başına gelen esrarengiz hadiseler, kaçtıkları korkularıyla yüzleşmelerine sebep oluyor. Hollywood filmlerinin yapısını yerli sinemaya adapte eden “Küçük Kıyamet”, korku atmosferi ve deprem paranoyasını yansıtma başarısıyla diğer korku filmlerinden ayrışıyor.

‘Karadedeler Olayı’

Erdoğan ve Erkan Bağbakan’ın “Karadedeler Olayı” adlı eseri, belki de şimdiye kadar en çok konuşulan yerli korku filmiydi. Bir köyde çekilen görüntülerin belgesel diye sunulduğu film, Amerikan “Blair Cadısı” filminin Türkiye versiyonuydu; yani “yalancı belgeseldi”. Filmde cin korkusu yüzünden insanların sokağa çıkamadığı bir köyü haberleştirmeye giden gazetecinin çekim yaptıktan sonra kamerayı küçük bir çocuğa vererek köyden ayrılmasının ardından yaşanan hadiselere şahitlik ediliyor. Ahlaki açıdan problemli bir çıkış noktası olan film, buna rağmen Türk sinemasının unutulmayanları arasına girdi...

‘Musallat’

“Yerli korku” denilince akla ilk gelen isimlerden olan Alper Mestçi’nin yönetmenliğini yaptığı “Musallat”, her ne kadar tamamıyla gişeye yönelik tasarlanmış bir film olsa da kendinden sonraki korku filmlerine yön veren bir eserdi. Seyirciyi Burak Özçivit’le de tanıştıran film, evlenmeye karar verdikleri günlerde sırlı varlıkların kendilerine musallat olduğu bir çift etrafında gelişen hadiseleri işliyor. 2007 yapımı film, İslami literatürden beslense de bunu modern korku ögeleriyle karıştırıyor. “Musallat” bayağılıkları bir yana özellikle cin çıkarma seanslarıyla birçok filme ilham kaynağı olmuştu.

‘Magi’

İsminin yabancı menşeli olduğuna bakmayın, yönetmen Hasan Karacadağ’ın çektiği “Magi” de hafızalara kazınan yerli korkulardan biri. Ancak film, hem çok milletli oyuncu kadrosuyla hem de İslami korkuları üniversalleştirme çabasıyla yabancı bir film gibi duruyor. Amerikalı gazeteci Olivia’nın Türkiye’de esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden kardeşinin ölümünü araştırmasına odaklanan “Magi”, Hollywood ayarında bir korku olmasına rağmen paganizmden (çok tanrıcılık) Nazi okültizmine (gizlicilik) kadar birçok inancı birbirine karıştırıyor.

‘Baskın: Karabasan’

Genç yönetmen Can Evrenol’un “Baskın” filmi, ideolojik duruşundan olsa gerek son senelerin tartışılan korku filmlerinden biri oldu. Gezi hadiseleri sonrasının marjinal politik ikliminin yansıdığı filmde beş polis memurunun, destek anonsu üzerine gittikleri tarihî bir polis karakolunda yaşananlar işleniyor. “Osmanlıdan kalma bir karakol” gibi basit metaforlarla Türkiye tarihini anlatmaya çalışan eserin, rahatsız edici kanlı sahneleri ve ideolojik yönü ağır basıyor. Bütün bunlar da orijinal taraflarına gölge düşürüyor.

Ve diğerleri...

Anadolu’nun efsane yönetmenlerinde Ahmet Uluçay’ın “Exorcist” (Şeytan Kovma) isimli ödüllü kısa filmi de Türk sinemasında korku türündeki enteresan yapımlardan. İlaç firmalarının “kobay” olarak kullandığı insanları merkezine alarak sıra dışı bir hikâye anlatan Osman Evre Tolga’nın “Htr2b - Dönüşüm”ü ve her ne kadar “gerilim” diye sunulsa da yönetmen Umur Turgay’ın babasının sırrını çözmeye çalışan bir kadını merkezine aldığı “Güzelliği Portresi” isimli filmi, son yıllarda kaşımıza çıkan dikkate şayan korku filmlerinden.