Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2003 yılında ölen Avusturyalı Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’nin uzun uğraşlar neticesinde kaleme aldığı ‘Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Sözlüğü’nün tamamı, 10 cilt olarak Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından neşredildi. 700 yıllık bir safhayı ele ala lügat, Prof. Dr. Tietze’nin notları üzerinden çeşitli akademisyenlerce tamamlandı. Türkiye Türkçesi’ni aydınlatan eserin kaybolmaktan kurtulduğunu belirten TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, lügatin bilim dünyasına kazandırılması konusundaki katkıları için Tietze ve ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

ONLINE ORTAMA TAŞINACAK

Üniversiteler ve kurumların kütüphaneleriyle paylaşılan eserin satışı TÜBA internet sayfası üzerinden gerçekleşiyor. Öte yandan 10 ciltlik eserin muhtevasına dijital ortamda da ulaşılabilmesi için TÜBA tarafından gerekli çalışmalar yürütülüyor.