Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Yayınları, kitap-lık dergisinin mayıs ve haziran sayılarını tamamını online dünyada okuyuculara sundu. Eleştiriler, incelemeler, şiirler, hikâyeler ve yazılarıyla 27 senedir yayın yapan kitap-lık dergi, ilk defa çevrim içi olarak okurla buluştu. kitap-lık’ın 209. sayısı Doğan Yarıcı ve İnan Çetin'le yeni romanları Hodan ve Vadi üstüne yapılan bir söyleşiyle açılıyor. Mehmet Rifat'ın Proust eserlerinde Baudelaire şiirinin sesini araştıran yazısı, Robert Schild'in Stefan Zweig'ın veda mektubunun öyküsünü anlatan yazısı, Gültekin Emre'nin Sète şiir festivali günlüğü ve Fahri Erdinç'in Nâzım Hikmet'in evi üstüne yazdığı -ilk defa gün ışığına çıkan- uzun şiiri bu sayının öne çıkan başlıkları.