Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Kaç Para Kaç”, “Koca Dünya” ve “Korkuyorum Anne” gibi filmlerin tanınmış yönetmeni Reha Erdem de, yeni ‘online’ filmini yakında seyirciyle buluşturacak. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erdem “Seni Buldum Ya!” filminin afişini paylaşarak “Online filmimiz yakında!” ifadesini kullandı. Ömer Atay‘ın yapımcısı olduğu filmin oyuncu kadrosunda Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Tilbe Saran, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tansu Biçer, Esra Bazen Bilgin, Ecem Uzun gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu ve yayınlanacağı platform henüz bilinmiyor.