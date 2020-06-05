Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstiklal Caddesi’nde bulunan ve 1953-2016 yılları arasında İş Bankasının Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren tarihî bina, resim müzesi olacak. Bankanın resim koleksiyonuna ev sahipliği yapacak binanın restorasyonu için uzun zamandır devam eden proje çalışmaları ve izin safhası tamamlandı. Tarihî binanın müze olarak yenilenmesi için inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Açılacak müzede Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya kadar pek çok usta sanatçının iki binden fazla eseri arasından seçilen resimler teşhir edilecek. Projeden sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdiresi Zuhal Üreten “Böylesi mimari yapıların kent belleğinin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir yeri olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.