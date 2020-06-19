Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Normalleşme safhasıyla birlikte sinema salonları kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde 17 Mart’ta kapanan sinemalar, 1 Temmuz’da seyircileri ağırlamaya başlayacak. Ancak salonların üç aydır kapalı olmasına rağmen dağıtımcılar ve yapımcılar, filmlerini gösterime sokmak için temkinli davranıyor. Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi ‘Tenet’in gösteriminin 31 Temmuz’a tehir edilmesinden sonra, yerli sinemadaki tedirginlik de vizyon takvimine yasıyor. Şu anki Box Office Türkiye verilerine göre sinema salonlarının açılmasından sonraki ilk haftada sadece dört film gösterime girecek. Bu filmlerden ikisi ise yeniden vizyon yapacak. 3 Temmuz Cuma gününde “Cin Bebek 2” “Karlar Kralı Norm 2” gibi düşük bütçeli filmlerin yanı sıra mart ayında gösterime giren ancak pandemi yüzünden istenen seyirci rakamına ulaşamayan “Nuh Tepesi” ve “Araf 4: Meryem” tekrar beyazperdeye gelecek.

ESKİ DURUMA YIL VAR

Durumu değerlendiren yapımcı Zeynep Atakan “Filmi olan yapımcılar için zorlu bir dönem başlıyor. İzleyici salonlara gitmezse yapımcıların iş gerçekten zor olacak. Bu yüzden temkinli olmalarını gayet normal görüyorum” diyor. Seyircilerin yavaş yavaş salonlara gitmeye başlayacağını kaydeden Atakan “Steril olma durumu sağlanırsa sinemalar başka yerlerden daha güvenli bile olabilir. Ama eski seyirci rakamlarına yumuşak bir geçişle gelecek sene ekim-kasım aylarında ulaşılabilir” ifadesini kullanıyor.

SEYİRCİ DÖRTTE BİRE DÜŞER

Yapımcı Elif Dağdeviren ise “Zaten Türkiye’de yazın büyük yapımların gösterime girmeme durumu vardı. Pandemiyi de düşünürsek eski seyirci rakamları, yarıya hatta dörtte bire düşecektir. Kanaatimce hiçbir yapımcı büyük emek harcadığı filmi riske atmak istemez” diyor. Ekim ayından evvel büyük yapımların vizyona gelmeyeceğini kaydeden Dağdeviren “Bu safhada insanları salonlara heyecanla çekecek yeni filmler yok. Ama gösterime girecek Christopher Nolan’ın ‘Tenet’ filmi bir gösterge olacak” şeklinde konuşuyor.

Kovan filminin yapımcılarından Mustafa Karadeniz de sinemaların açılmasıyla bir alışma safhası yaşanacağını söylüyor. Karadeniz “İnsanların hemen sinemalara koşacağını zannetmiyorum. Ancak üç dört ay sonra seyirci sayısında bir patlama yaşanacaktır. Biz de ‘Kovan’ filmimizi sonbahar başına erteledik” diyor.