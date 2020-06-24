Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Film festivalinin haziran antolojisinde sunulan eser, bütün zamanların en usta sanatçılarından biri olarak kabul edilen Mikelanj yani Michelangelo Buonarroti’nin sıra dışı hayatına, bir o kadar sıra dışı bir gerçeklikle temas ediyor. Filmde meşhur sanatçıyı Alberto Testone canlandırırken Orso Maria Guerrini, Yuliya Vysotskaya, Riccardo Landi, Glen Blackhall ve Jakob Diehl gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

16. asrın başında geçen hikâyede; Mikelanj, Papa II. Giulio’nun emri üzerine Sistine Şapeli’nin tavanını tamamlamakla uğraşırken bir yandan da mezarının yontularını tasarlamaktadır. Ancak Della Rovere ailesinden gelen Papa, beklenmedik bir şekilde ölür. Bu ise onun başına gelecek felaketlerin başlangıcı olur. Yeni Papa insanlara hükmetmek için yıllardır bekleyen rakip Medici ailesinden çıkınca; Mikelanj, Della Rovereler ile Mediciler arasında kalır. “Sadakat mi yeni düzene boyun eğmek mi?” sorusu ise onun zaten bozuk olan ruh sağlığını mahveder.

BİLETLERİ HEMEN TÜKENDİ

Andrei Konchalovsky’nin, çarpıcı derece realist bir portre sunduğu filmde “sanatçı-iktidar” münasebetleri üzerinden Rönesans Avrupa’sına ve Vatikan’a bakış atılıyor. Ama bunun ötesinde “dâhi sanatçının” buhranlı hâli merkeze alınarak tesirli bir sanatçı biyografisi sunuluyor. Bir resim tablosunu andıran kadrajlara sahip filmde hırsları gün yüzüne çıkarılan Michelangelo’ın bir mecnuna dönüşmesi müthiş oyunculuklarla sunuluyor. 25 Haziran’a kadar online olarak sunulan eserin biletleri ise tükenmiş durumda.