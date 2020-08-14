Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Serdar Gökalp ile Ege Kökenli’nin başrollerinde yer aldığı “Son Şaka” filminden ilk teaser yayınlandı. Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp) Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik hadiseler işleniyor.Two Yapım imzası taşıyan filmin senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor. “Son Şaka”nın sonbahar aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.