Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Antik şehrin tarihî atmosferinde 27 Ağustos akşamı "Patara Yılı Konseri" yapılacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Oğuzhan Kavruk idaresindeki senfoni orkestrası eşliğinde dünya müziklerinden örnekler icra edilecek. "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca tanınmış DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak. Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da sanatseverlerin karşısında olacak. Konser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik şehirde bu sene içerisinde yapılan restorasyonun ardından düzenlenecek ilk konser olacak. Antik şehirde düzenlenecek konserin biletlerine ve faaliyete dair detaylara "Sanat Cepte" ile "Biletinial" uygulamalarından ulaşılabiliyor.