Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meşhur tarihçinin “İstanbul’dan Bursa ve Uludağ’a Gidiş ve İznik-İzmit Üzerinden Dönüş” adlı seyahatnamesi ilk defa tam metin olarak Timaş Yayınları etiketiyle okuyucuya sunuldu. “Hammer Seyahatnamesi” isimli eser, Hammer’in 1804 yılında iki diplomatla çıktığı 14 günlük yolculuğun mahsulü. Yazar izinden gittiği Evliya Çelebi’nin üslubunu kullanarak, Osmanlıya payitahtlık yapmış şehirlerin iki asır öncesini tasvir ediyor. Kitapta Bursa, İznik, İzmit gibi şehirlerdeki camiler, tekkeler, mesire yerleri ve birçok kitabe detaylarıyla anlatılıyor.

BİNBİR GECE MASALLARI

Bursa’yı “Binbir Gece Masalları”nın geçtiği şehirlere benzeten Hammer, Doğu’da her yerde hamam olmasını da Müslümanların Kur’ân’da emredilen temizliğe düşkünlüğüne bağlıyor. Yazar eserinde çoğu zaman hayranlıkla ve masal tadında tasvirler yapıyor ancak oryantalist bir üslup takındığı kısımlar da yok değil. Eserde, Osmanlı haremleri salt bir eğlence yeri olarak sunulurken, o zaman kadınların yaşayış tarzı “şark despotizminin” neticesi olarak anlatılıyor.