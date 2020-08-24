Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Çünkü sözümüz var” sloganıyla yapılacak festivali Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tanıttı. Bu yıl birincisi düzenlenecek etkinliğin en dikkat çekici yanı, 8 dalda verilecek “Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri” olacak. Rasim Özdenören, İskender Pala, Fatih Andı, Güray Süngü, M. İdris Zengin, Kemal Sayar ve Necip Tosun’dan oluşacak değerlendirme kurulu, yılın en dikkate değer eserlerini mükâfatlandıracak. Festival çerçevesinde şehirde kültür insanları ağırlanacak.