Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandeminin seyrinin yükseldiği günlerde, kültür sanat sezonu canlanıyor. Büyük sanat merkezleri yeni sergilerini peş peşe açıyor. Arter, geçtiğimiz günlerde beş yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Alev Ebüzziya’nın, son dönemde ürettiği eserlerini bir araya getiren “Tekerrür” başlıklı sergisi dikkat çekti. Üsküdar’daki Nevmekân Sahil’de açılan Kaya Kalaycı’nın “Madenin İhtişamı” sergisinde ise Osmanlı motiflerini madenle buluşturan eserler görücüye çıktı. Kelimat Sanat Evi’nde açılan “Yansıma”da ise sembollerle dolu ham sanat eserleri yer aldı.

CANLI HAFTA

Önümüzdeki günler de çarpıcı sergilere gebe. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yarın açılacak “Karagözüm İki Gözüm” onlardan biri. Sergide, Ragıp Tuğtekin’in orijinal tasvirlerinin yanı sıra maziden ve günümüzden karagöz üstatların tasvirleri yer alacak. Salt Beyoğlu’nda yarın açılacak “İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi ise Köpe ailesinin belge ve eşyalarıyla Osmanlının son dönemine ışık tutacak. Abidin Dino’nun çoğu ilk görülecek eserlerinin teşhir edileceği “‘Kara İçinde Ak Bir Umut” sergisi ise 17 Eylül’de Galeri Sevin’de kapılarını açacak. Borusan Contemporary, yeni sezona “Acı Reçete #02” adlı sergi ile 17 Eylül’de merhaba diyecek.