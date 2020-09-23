Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pek çoğu Türkiye’de ilk defa görülecek 31 sanatçının 40’ı aşkın eseri, şehre yayılan dört mekânda seyircilerle buluşuyor. İletişimin metot ve biçimlerini ele alan eserlerin ön planda olduğu bienalin küratörlüğünü ise CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ve Azra Tüzünoğlu yapıyor. “Neye Benziyor?”, “Hasarlı veya Tahrip Edilmiş: Kültür” ve “Hiç İstemeden ama Seve Seve” başlıklarını taşıyan sergiler, pandemi ile mücadele tedbirleri gözetilerek oluşturulan program çerçevesinde 17 Ekim’e kadar randevu ile ziyaretçilerle buluşacak. Bu tarihten sonra sergiler bir ay boyunca online olarak erişime açılacak.