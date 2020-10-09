Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

AVRUPA’NIN KARANLIK MAZİSİNE BAKIŞ

KİM BARBAR, KİM MEDENİ?

Adı sanı bilinmeyen hayali bir imparatorluk ama aslında çok tanıdık... Devasa topraklarının uzak bir hudut kasabasını bir “hâkim” idare etmekte... “Hâkim” olarak tanıdığımız bu kişi, şahsi zaafları olmasına rağmen mahallî halka adaletle hükmetmeye çalışır... Derken bu sulh ortamı, başşehirden gelen güneş gözlüklü bir albay ve askerleri tarafından bozulur. Joll adlı devlet görevlisi, kısa bir teftişten sonra çölde yaşayan “barbar” dediği mahallî halkın kendilerine büyük bir düşmanlık beslemekte olduğuna kanaat getirir. Onlardan bazılarını yakalayıp işkencelerle hain planlarını öğrenir! Hâkim, anlatılarının hayal olduğunu ve “barbarların” kendi hâllerinde yaşadıklarını, sükûnetle “medeni askerlere” izah etmeye çalışır. Ancak “Acı gerçektir” diyerek işkence yapan Joll’a söz geçiremez. Nihayetinde var olmayan bir düşman meydana gelmiş ve acı hadiseler yaşanmıştır. ‘Hâkim’in, işkencelerden sağ kurtulmayı başaran bir barbar kıza yardım için çöl yollarına düşmesi ise kendisini de hain sınıfına sokar...

SÖMÜRGECİ YILDIZLAR

Nobelli yazar J. M. Coetzee’nin aynı isimli meşhur kitabından sinemaya adapte edilen “Barbarları Beklerken” filmi işte böyle hikâye sunuyor. Sömürgeciliğe dair filmleriyle tanınan Ciro Guerra’nın yönetmenliğini yaptığı eserin senaryosu yine yazar Coetzee’nin kaleminden çıkmış. Oyuncu kadrosunda ise Johnny Deep, Mark Rylance ve Robert Pattinson gibi yıldızlar mevcut.

“ANLADINIZ SİZ”

Eserde ülke ismi verilmese de “Anladınız siz” der gibi Avrupalıların asırlardır devam eden sömürgecilik anlayışı sembollerle yerden yere vuruluyor. Filmde “barbar” ve “medeni” mefhumları tartışılarak Batı’nın “ötekilerine” başka bir pencereden bakılıyor. Albay Joll’un bir medeniyet şahikası olarak sunulan güneş gözlüğü, enteresan bir metafor. Bu gözlük orada yazılmış eski eserleri ve medeniyet birikimini göremiyor. “Burası hiçbir yer, burada tarih yok” sözleri aslında uzun yıllar Batılıların başta dünyaya bakışlarını özetliyor. Belki bu bakış günümüzde başka şekilde devam ediyor!

Dört mevsimde, dört ayrı başlıkta ilerleyen “Barbarları Beklerken”, Fas ve İtalya’da çekilen görüntüleriyle zengin bir görsellik sunuyor. Zira görüntü yönetmenliğini iki Oscar’lı Chris Menges üstleniyor.

ADAPTASYON İŞİ ZOR

Ancak hayali barbarları bekleyen, hakiki barbarların hikâyesi, her zaman adapte edilen metinde olduğu kadar tesirli kılınamıyor. Senaryo zaman zaman sathi kalıyor. Belki de senaryonun bizzat Coetzee tarafından kaleme alınması buna sebep oluyor. Seyrettiğimiz oyunculuklar ise harikulade. Johnny Deep ve Robert Pattinson’ın “kötü adam” performansından ziyade Mark Rylance’ın hâkim rolü hafızalara kazınacak bir karakterle hemhâl olma durumu.

Hasılı “Barbarları Beklerken” adapte edildiği kitabı okuyanları memnun etmekte zorlanacak olsa da sömürgeciliğin karanlığı üzerine, ölçülü bir film olarak göze çarpıyor.

KARANLIK KORKU!

Cenaze evinde ölüm nöbeti

Korku filmleri sadece Türkiye’de değil bütün dünyada dini mefhumlar üzerinden ilerliyor. Ancak nedense Yahudilik inancı korku türünde çok yer bulmuyor. Yönetmenliğini Keith Thomas’ın yaptığı “Ölü Nöbeti” ise bunun bir istisnası mahiyetinde. Oyuncu kadrosunda Dave Davis, Menashe Lustig ve Malky Goldman gibi isimlerin olduğu filmde yeni ölmüş birinin başında beklemek mecburiyetinde olan bir adamın yaşadıkları işleniyor. Yahudi inancına göre bir kişi öldükten sonra onu “Shomer” isimli biri, defne kadar beklemektedir. Bir aksaklık neticesinde bu iş, inanç sarsıntısı yaşayan Yakov adlı adama kalır. Güya naaşı kötü varlıkları uzak tutmak için para karşılığında bir evde geceleyecektir. Ancak o varlıklar çok geçmeden gelir... Karanlıkla realist bir korku atmosferi meydana getirilen filmde Dave Davis, oyunculuğuyla öne çıkıyor.

YERLİ KOMEDİ

Köyde evlilik karmaşası!

Yönetmenliğini Burak Demirdelen’in yaptığı “Aile Hükûmeti” bir köy öğretmeninin akraba evliliklerinin önüne geçmek için yaptığı komik oyunu merkezine alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora, Alper Saldıran ve Gülhan Tekin gibi isimler var. Filmde işlenen hikâye şöyle: Elaldı köyüne tayin olan öğretmen Salih, köyün güzel kızı Zeynep’e âşık olur. Ama Zeynep, bir akrabasıyla evlendirilecektir. Öğretmen Salih’in buna mani olmak için Aile Bakanlığına dilekçe yazar. Sonrasında Bakanlık, köydeki aile hayatının “düzene sokulabilmesi” için bir proje hazırlar. Hâliyle bir kaos çıkar... Trajikomik bir hikâye sunan film, aktüel sosyal durumlara yaslanıyor.

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*2-4 Ekim Box Office Türkiye rakamları