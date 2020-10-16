Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Alınan tedbirlerle 1 Temmuz’da yeniden açılan sinema salonları aradan geçen üç buçuk ayda istenen rağbeti görmedi. Geçtiğimiz aylarda gösterime giren “Tenet” ve “Mulan” gibi çok beklenen büyük eserlere rağmen, salonlar eski günleri mumla arıyor. Box Office Türkiye’nin rakamlarına göre, ağustos ayının sonunda 85.106’ya yükselen haftalık seyirci rakamı, Covid-19 hasta sayısının arttığı bugünlerde tekrar düştü. 2-8 Ekim tarihleri arasında toplam seyirci rakamı 63.482 oldu. Geçtiğimiz hafta en çok seyredilen yapım ise 12.224 biletle “Tenet” filmiydi. Önümüzdeki aylarda gösterime girmesi planlanan “Dune”, “The Batman” ve “The Flash” gibi büyük bütçeli filmler, pandeminin seyri ve seyirci rakamları sebebiyle önümüzdeki seneye tehir edilmişti. Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld de geçen haftalarda 663 salonunu kapatacağını ilan etmişti.