Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern, Gürbüz’ün masallar ve mitlerle dolu eserlerini Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk defa izleyiciyle buluşturuyor. “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” adlı sergide sanatçının resim, yerleştirme, desen ve video gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla eseri yer alıyor. Her eserinde farklı hikâyeler anlatan sanatçı, rüyaları, korkuları, iç yolculukları ve ölüm gibi temaları eserlerine yerleştiriyor. “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” sergisi 31 Mart 2021’ye kadar İstanbul Modern’de görülebilecek.