Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Uz, dün gece vefat etti.

Sanatçı, yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Uz'un vefatı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından da mesaj yayınlandı.

Mesajda, "Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, dizi oyuncusu Ahmet Uz'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

AHMET UZ KİMDİR?

Tam adı Zekai Ahmet Uz olan ve oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve seslendirme sanatçılığı da yapan sanatçı, 1945'te Ankara'da doğdu.

Müzisyen bir aileden gelen sanatçı, 1970'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmasının ardından bazı özel tiyatrolarda görev aldı.

Son olarak 2018 ocak ayında sahneye çıktı

Daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosuna başlayan sanatçı, 1977'de İstanbul Şehir Tiyatrosuna geçiş yaptı.

Uz, emekli olana kadar yaklaşık 25 yıl burada sahne aldı ve emekliliğinin ardından özel tiyatrolara döndü.

Tiyatro Kare tarafından hazırlanan "Leyla'nın Evi" oyunuyla 4 sene tiyatroseverlerle buluşan ve son olarak 2018 ocak ayında sahneye çıkan Uz, kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyununun yanı sıra birçok dizi ile televizyon ve sinema filminde rol aldı.