Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene ilk defa yapılan “Anadolu Ödülleri”nin kazananları dün online ortamda yapılan törenle açıklandı. Türkiye’nin 35 şehrinden adayların başvurduğu yarışmada, finale kalan 25 projeden altısı ödüle layık bulundu. “Arkeoloji” kategorisinde Kayalıpınar Kazısı; “Müzecilik” kategorisinde Odunpazarı Modern Müze; “Restorasyon” kategorisinde The Museum Hotel Antakya; “Süreli Etkinlikler” kategorisinde Çanakkale Bienali; “Gösteri Sanatları” kategorisinde ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği mükâfatların sahibi oldu. Ayrıca Siirt-Başur Höyük Kazısı ve Erzurum Kültür Yolu Projesi’ne de “Alana Katkı Ödülleri” verildi. Online törende konuşan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Anadolu’yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve çeşitliliğine kavuşturacak bir yolun açıldığını düşünüyorum” dedi.