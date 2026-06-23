Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan John Petrucelli ve ABD'li oyuncu Boogie Ellis ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic, iki isimle yolların ayırdı.

John Petrucelli

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açaıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis’e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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