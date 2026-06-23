İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da ayrılıklar resmen açıklandı: İki oyuncuya veda edildi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan John Petrucelli ve ABD'li oyuncu Boogie Ellis ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Özetle DinleGalatasaray'da ayrılıklar resmen açıklandı: İki oy...
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Spor az önce
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic, iki oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
- İtalyan John Petrucelli ve ABD'li oyuncu Boogie Ellis ile yollar ayrıldı. Kulüp, 2 isme emekleri için teşekkür etti.
- Oyunculara kariyerlerinin geri kalanında başarılar dilendi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic, iki isimle yolların ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açaıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis’e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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