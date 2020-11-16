Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yapılan festivalin açılış oyunu, Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşti. Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede, dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert’in ikili performansı, ücretsiz olarak seyredildi. Geniş bir programla hem sahnelerde hem de online platformda tiyatroseverlerle 1 Aralık’a kadar buluşacak festivalin açılış töreni ise pandemi sebebiyle çevrim içi ortamda gerçekleşti. Festival toplam 29 topluluğu ağırlayacak.