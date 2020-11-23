Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sorularımızı cevaplayan Ömeroğlu “Efsaneler üzerine kurulu olan ebru sanatını yeniden keşfediyoruz. Bugüne kadar Osmanlı’da çiçekli ebruların olmadığı zannediliyordu. ‘Ebru Sanatının Son 500 Yılı’ adlı sergi için başladığımız projede 22 ebru eserini laboratuvar analizine tabi tuttuk. Çıkan neticelerde, bir çiçekli ebrunun 17. asra ait olduğu ortaya çıktı. Yani ilk çiçekli ebruları Okyay yapmamıştı” diye konuşuyor.

İLKLER SERGİLENECEK

Altı binden fazla eserin içerisinden seçilen ebrularla Fatih Belediyesi tarafından meydana getirilen Kadırga Sanat Galerileri’nde ziyarete açılacak sergide, başka ilklerin de olacağını söyleyen Ömeroğlu “Bu, ilk analizi ebru sergisi olacak. Hatip Mehmed Efendi’nin bir yangında, ebrularını kurtarmak isterken vefat ettiği meşhur bir bilgidir. Biz bir tane yanmış Hatip Mehmed Efendisi bulduk. O da ilk defa sergilenecek.

Öte yandan ‘Türk ebru tarihinde gül yapılamaz’ deniliyordu. Biz Mustafa Düzgünman’ın gül ebrularını keşfettik. Ebru hakkında ezberleri bozacak bir sergi geliyor. Ebru sanatında birtakım değişimlerin önünün açılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. İbrahim Hakkı Yiğit’in koleksiyonundan hazırlanan “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi, 28 Kasım’da ziyaretçilere kapılarını açacak.