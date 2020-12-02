Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son antolojisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4-24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden seyirciyle buluşacak. Festivalin “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösterilecek. On filmin yarışacağı, Sinemada İnsan Hakları Yarışması da antoloji dâhilinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle gösterilecek. Program, Portekizli yönetmen Pedro Costa’nın “Vitalina Varela” filmiyle açılacak.