Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Başta tanınmış yazar Hasan Ali Toptaş olmak üzere Türk edebiyatçılar hakkındaki taciz iddiaları gündemi sarstı. Sosyal medyada anonim bir hesabın yazdığı taciz iddiasından sonra ifşa hareketi başladı. Söz ve fiille tacize uğradıklarını iddia eden kadınlar, peş peşe paylaştıkları hadiselerle Toptaş ve kendilerine tacizde bulunduğunu savundukları Bora Abdo gibi yazarları “ifşa” etti. Paylaşımda bulunan kadınlar arasında Aslı Tohumcu, Pelin Buzluk ve Nermin Yıldırım gibi yazarlar da vardı.

“SAMİMİYETLE ÖZÜR DİLİYORUM”

Hasan Ali Toptaş dün sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak, özür diledi ama iddiaları açıkça kabul de etmedi. Yazar Toptaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum.

Yazar Bora Abdo’nun da yazdığı bir maille, yaptıklarından ötürü Aslı Tohumcu’dan özür dilediği iddia edildi. Meselenin hukuki mercilere taşınıp taşınmayacağı bilinmezken, Toptaş’ın kitaplarını basan Everest Yayınlarından "Tacizin karşısındayız" açıklaması yapıldı.