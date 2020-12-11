Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

13 Aralık'a kadar devam edecek olan festivalde dünyanın dört bir yanından 47 kısa film ve üç uzun metrajlı film, online olarak gösterilecek. Festivalin özel gösterimlerinde “Hurmalar Büyüdüğü Vakit”, "See Factory Sarajevo Mon Amour" ve "Holy Boom" adlı uzun metrajlı filmler yer alacak. Birçok kamu kurumu ve özel kuruluşun katkılarıyla düzenlenen festivaldeki filmlere, gösterim günlerinde “www.dostlukfilmfestivali.com” internet adresine üye olunarak ücretsiz erişilebilecek. Beş mükâfatın sahiplerini bulacağı 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin ödül töreni ise 14 Aralık’ta Grand Pera Emek Sahnesinde yapılacak. Ödül töreni saat 17.00 itibarıyla www.dostlukfilmfestivali.com ve sosyal medya hesaplarından naklen yayınlanacak.