Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi tedbirleri çerçevesinde 15 Mart’tan itibaren 20. sezonundaki konser ve etkinliklerini iptal eden İş Sanat, evden yayın modeline geçti. 'Hayat Eve Sığar' kampanyası süresince Türkiye’nin evde kaldığı mart, nisan ve mayıs aylarında, sanatçılarla iş birliğine giden İş Sanat, 19 Mart’tan itibaren sosyal medya hesaplarından yaklaşık beş yüz içeriği sanatseverlerle buluşturdu. Evde Sanat Zamanı kapsamında 62 sanatçının özel ev performansı, arşivden 12 konserin tam kaydı ve 45 konserden kısa kayıt müzikseverlere sunuldu.