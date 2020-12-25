Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) tarafından tamamen İngilizce olarak hazırlanan internet sitesinde Türkiye’de yapılan filmler yapım yıllarına göre arşivlenerek sunuluyor. Bu sayede hem Türk sinemasında yapılan filmlerin özenli bir kaydının tutulması hem de uluslararası sektörün ihtiyaç duyduğu bir portal olarak hizmet verilmesi hedefleniyor. Türk sinemasının tüm renklerini ve çeşitliliğini temsil etmeyi hedefleyen site, “Festivaller İstanbul’da” programında yer almak isteyen tüm yapımcı ve yönetmenlere açık.