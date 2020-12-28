Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

12.si yapılacak olan "İstanbul Edebiyat Festivali", bugün online ortamda bütün edebiyatseverlere sunulacak. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen festivalde; sanatçı, akademisyen, şair ve yazarlar 4 gün boyunca farklı faaliyetlerde yer alacak. Festivalin, teması ise bu sene doğumunun 700. yılı dolayısıyla büyük mutasavvıf ve şair Yunus Emre'ye atfediliyor. Festivalde, "Yunus Söyler Dilimiz" başlığı altında aynı zamanda Yunus Emre'nin farklı yönleri ele alınacak.

ŞİİRLERİ HÂLÂ DİPDİRİ

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, UNESCO tarafından 2021 yılının "Yunus Emre Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bir farkındalık oluşturma maksadıyla festivali Yunus Emre'ye adadıklarını söyledi. Yunus Emre'nin Türk milletine ferahlık sunmaya devam ettiğine işaret eden Bıyıklı "Büyük şahsiyetler ölmezler. Her dem yeniden doğarlar. Açın divanına bakın. Onun şiirleri, sözleri hâlâ dipdiri. O sadece söylemedi. Aynı zamanda incelikli hayatıyla da hep örnek oldu" dedi.