Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Filmlere ve dizilere de adapte edilen eser, bir aşk hikâyesinin yanında 1930’lar Hollywood’unun ışıltılı dünyasının ardında yaşanan entrikaları, sert düşüşleri ve sıra dışı hayatları bütün çıplaklığıyla aktarıyor. Vakıf Bank Kültür Yayınları etiketiyle neşredilen kitap, Fitzgerald’ın 21 Aralık 1940’ta, henüz 44 yaşındayken kalp krizi geçirip hayata veda etmesinin ardından, taslaklara ve defterlere yazılmış notlar yardımıyla tamamlanmıştı. Türkçe çevirisini Duygu Miçooğulları’nın yaptığı “Son Patron”, Fitzgerald’ın son eseri olarak öne çıkarken yazarın kendi hayatından da mühim parçalar taşıyor.