Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Açık artırmada, 281 adet tablonun yanı sıra heykel, fotoğraf ve farklı nesneler yer alıyor. Erol Akyavaş’ın hat sanatından izler taşıyan isimsiz çalışması, Ömer Uluç’un figüratif resmi, Bedir Rahmi Eyüboğlu’nun “Kemençeci” tablosu, Adnan Çoker’in “Evren 10”u ve Devrim Erbil’İn “İstanbul”u, müzayededeki dikkat çeken eserler arasında bulunuyor. Ayrıca tanınmış fotoğrafçı Ara Güler’in Picasso’yu çektiği imzalı enstantanesi ve Alev Ebüzziya’nın seramikleri de müzayedede öne çıkıyor. Artam’ın internet adresi üzerinden yapılan online müzayede, 16 Ocak’a kadar devam edecek.