Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kurumun 153 yıllık tarihine ışık tutan “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, yarın Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde açılacak. Sergide, hem Türkiye’nin hem de Kızılay’ın tarihini yansıtan eserler ve materyaller sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide; Kızılay’ın eski duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, farklı dönemlerden yayınlar, 71 yıl önce açılan “Milletlerarası Bebek Sergisi” ile alakalı dokümanlar, Hilal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok materyal sanatseverlerle buluşacak. Kızılay tarihi ve günümüz etkinlikleri temalı videoları, Kızılay’ın güncel sanat projesi, Hilal-i Ahmer Koleksiyonundan Hüsamettin Koçan, Ergin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök’ün çalışmaları, birbirini takip eden haftalık periyotlarla sergilenecek. “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde 14 Ocak- 27 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek.