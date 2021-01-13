Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DenizBank’ın kültür ve sanat iştiraki DenizKültür, hikâye anlatıcılığının Türkiye’deki gelişimini belgeleyen, sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı. İlki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan ‘Öyküler ‘SES’leniyor’ çalışması, Türk edebiyatından 200 hikâyenin; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir sesli öykü antolojisi özelliği taşıyor. Sesli eserlere DenizBank YouTube kanalından ve “www.oykulersesleniyor.com” internet adresinden erişilebiliyor. Edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği Dede Korkut’a ait “Deli Dumrul”, Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Başar Başarır’a ait “Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi”, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait “Hanende Melek” gibi eserler yer alıyor.