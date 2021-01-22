Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de gazete okumayanların sayısı 2019 yılına göre yüzde 8,2 artarak yüzde 56,6 olurken kitap okumayanların sayısı ise yüzde 8,2 artarak yüzde 59,1’i buldu. Türkiye’de tiyatro ve sinema dışındaki sanat faaliyetlerine de rağbet bir önceki seneye nazaran arttı. Bu oranlar, pop müzik konserinde yüzde 21,3, sanat / halk müziği konserinde yüzde 20,7, sergide yüzde 18,6, futbol maçında yüzde 20,6, diğer spor karşılaşmalarında yüzde 17,4, klasik müzik konserinde yüzde 10,6’ya yükseldi.