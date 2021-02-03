Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

OKUYAY, son olarak “Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu”nu hazırladı. Raporda Türkiye’de okuma alışkanlığının önündeki engeller ve buna karşı yapılması gerekenler sıralandı. Türkiye’de kitap okuma alışkanlığındaki en büyük mânilerin yetişkinlerin tutumları, kütüphane problemleri ve müfredattaki eksiklerden kaynakladığı kılavuzda vurgulandı.

ASLINDA OKUYORUZ

Sorularımızı cevaplayan OKUYAY Proje Koordinatörü Ebru Şenol, Türkiye’de okuma kültürünün zayıf değil geliştirilebilir olduğunu söylüyor. Şenol “Zannedilenin aksine Türkiye’deki okuma rakamları düşük değil. Yaptığımız bir araştırmada Türkiye’de okuyan insanların oranı %42,3 olarak çıktı. Gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi değiliz ama ‘Okumuyoruz’ algısını da kırmak gerekiyor” diyor. Şenol problemler ve çarelerini ise şöyle anlatıyor: Türkiye’de okuma alışkanlığını önündeki en temel engel okuma ve kitap konusunda farkındalık meydana getirilememesi. Kitaba erişim de en temel okumama problemlerinden biri. Türkiye’de seferberlikler halk tarafından destekleniyor. Bu yüzden kitap okuma konusunda bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Biz de “Sesli Okuma Günü’nü” bir seferberlik olarak kamuya öneriyoruz. Öte yandan en çok iş aileye düşüyor. Araştırmalarımızda “Okuma kültürü nerede başlar?” sorumuza herkes aile diye cevap verdi.