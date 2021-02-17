Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

15 Eylül 2020’de açılan sergi, geleneksel Türk gölge tiyatrosunun meşhur temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin’in orijinal tasvirlerinin yanı sıra Karagöz üstatların ve günümüz Karagöz sanatçılarının tasvirlerinden meydana geliyor. Sergide Yapı Kredi Müzesi Karagöz Koleksiyonu’yla beraber; Cengiz Özek, Murat Huten, Uğur Göktaş, Aziz Murat Aslan gibi 20’den fazla günümüz Karagöz sanatçısının yaptığı 350 tasvir, dünya gölge tiyatrosu içerisinde Karagöz oyunlarının yeri, dünyada Karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin Karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz Karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.