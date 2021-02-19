Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Minik sinemaseverlerin hayallerindeki hikâyelerin kâğıda dökülüp gerçeğe dönüşeceği yarışma, bu sene de Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katılımına açık olacak. Geleceğin başarılı yazar ve senaristlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş (1 Ocak 2009-31 Aralık 2014 tarihleri arasında doğanlar) arasındaki çocuklar, konu sınırlaması olmaksızın istedikleri hikâyeyi yazarak “Filmimin Hikâyesi” yarışmasına katılabilecek. Yarışma çerçevesinde yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 tanesi, bir kitaba dönüşecek. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen öğrenci ise tecrübeli bir yönetmen eşliğinde hikâyesini filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Yarışmaya “cocukfestivali.com” internet adresi üzerinden yapılabilen başvurular, 15 Mart’a kadar devam ediyor.