Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin “Mart Seçkisi”, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden meydana geliyor. Antolojide edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan “My Salinger Year / Salinger Yılım”, sosyal medya ile fitness kesişimini bir sanal dünya “fenomeni” gözünden ele alan “Sweat / Ter”, Dolly Wells’in bağımsız komedisi “Good Posture / Güzel Poz” ve başrolünde bağımsız fantastik ve korku filmlerinde izlemeden duramadığımız Nicolas Cage’in olduğu “Color Out of Space / Uzaydan Gelen Renk” de yer alıyor.