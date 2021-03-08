Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

1 Mart’ta Sunay Akın’ın “Makiler” kitabıyla başlayan seri, 15 Mart’ta Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”, 22 Mart’ta Sinan Canan “İnsanın Fabrika Ayarları 3. Kitap / Sınırları Aşmak” ve 29 Mart’ta Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı” adlı eserleriyle seyircilerin karşısına çıkacak. Bölümler, ilk gösterimden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar seyredilebilecek. Yirmi birinci sezonunu dijital olarak devam ettiren İş Sanat’a; Aslı Tohumcu, Gönül Paksoy, Ertuğ Uçar, Ethem Baran, İnci Aral, Haydar Ergülen, Buket Uzuner, Şebnem İşigüzel, Necati Tosuner, Ebru Cündübeyoğlu, Yavuz Ekinci ve Sinan Tuzcu misafir olmuştu. Yazarların kitaplarından bölümler seslendirdiği kayıtların tamamı ücretsiz olarak seyredilebilecek.