Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Sağlık Bakanlığı ortaklığında ilk defa düzenlen “Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” 5-11 Nisan tarihlerinde online gerçekleşecek. festivalscope.com platformunda yapılacak film günlerinde, altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik antoloji gösterilecek. O filmler arasında Karim Aïnouz’un “Tempelhof Havaalanı THF”; Gabrielle Brady’nin bol ödüllü “Aç Hayaletler Adası” ve Wolfgang Fischer’ın gerçek mülteci hikâyelerinden yola çıkarak çektiği, “Styx” filmi de yer alıyor.