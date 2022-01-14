Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla online yapılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı yarışmada bu sene de genç sinemacılardan büyük ilgi gören yarışmada 12 eser finale kalmaya hak kazandı. “Ziyaretçi” filmiyle birinci olan Zafer Geyikçi’nin ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken, Emre Sezgin’in“Kırmızı Elbise” filmi ikinci, Said Sakıp Demir’in “Yâren” adlı eseri ise üçüncü oldu. Dereceye giren filmlerin birincisi 25 bin TL, ikincisi 20 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ile ödüllendirildi.

Kısa filmlere 'renkli' jüri 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması’nda finalistler belli oldu Sabancı Vakfının sosyal problemlere dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın altıncı yılında finalistler belli oldu.